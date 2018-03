Élections russes en Syrie: comment ont voté les militaires?

Tous les militaires russes déployés en Syrie ont participé au vote lors de la présidentielle russe et ont tous voté pour le Président Poutine, selon des sources officielles.

Après le dépouillement de la totalité (2.954) des bulletins utilisés lors de la présidentielle russe du 18 mars par les militaires qui effectuent leur service en Syrie, on constate qu'ils ont tous voté pour Vladimir Poutine, a annoncé lundi le vice-ministre russe de la Défense Nikolaï Pankov.

«Tous les militaires russes qui font leur service sur le territoire de la République arabe syrienne ont participé au vote lors de la présidentielle russe. Après le dépouillement des votes, nous constatons que les 100% des voix ont été données à Vladimir Poutine», a-t-il indiqué.

Ayant dépouillé 99,79% des votes, la Commission électorale centrale affirme que Vladimir Poutine, candidat indépendant, a été réélu avec 76,67% des voix. Le taux de participation s'est chiffré à 67,47%.

La présidentielle russe s'est tenue le 18 mars 2018 dans les 85 régions du pays et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes ont pu voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, ont également participé à l'élection.