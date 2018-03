Les résultats définitifs de la présidentielle russe annoncés

Après le dépouillement de 100% des bulletins, Vladimir Poutine est élu avec 76,69% des suffrages.

Pavel Groudinine arrive deuxième (11,77%). Vladimir Jirinovski est à 5,65%, Ksénia Sobtchak 1,68% et Grigori Iavlinski 1,05%. Les candidats Boris Titov (0,76%), Maxime Souraïkine (0,68%) et Sergueï Babourine (0,65%) suivent.

Le résultat de Vladimir Poutine bat son propre record: 56,43 millions de personnes ont voté pour lui.

La Commission électorale centrale russe a l'intention de reconnaître l'élection présidentielle du 18 mars comme valide, indique le projet de résolution, qui est examiné lors d'une réunion de la commission ce vendredi.

«Reconnaître l'élection du Président de la Fédération de Russie comme valide et valable», peut-on lire dans le projet de la Commission électorale centrale russe.

La présidentielle russe s'est tenue le 18 mars dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, ont également participé à l'élection.