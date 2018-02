Bio des candidats, leurs positions sur la politique intérieure et extérieure. Faites connaissance avec Vladimir Poutine, l'un des huit candidats à la présidentielle russe de 2018.

Biographie: C'est en 1999 que Vladimir Poutine entre en grande politique en exerçant d'abord les fonctions de vice-premier ministre, puis de président du gouvernement par intérim, et enfin de premier ministre. Il est l'actuel Président de la Fédération de Russie.

Politique intérieure: Lors de son premier mandat, M. Poutine a mis en œuvre des réformes dans les domaines fiscaux, bancaires, agraires, des retraites, des monopoles, ainsi que dans les secteurs des services communaux et des relations au travail, et bien d'autres encore. Le Président a déclaré qu'il était nécessaire de préserver l'intégrité de la Russie, de renforcer l'État et de donner un coup d'accélérateur à l'augmentation du PIB.

Politique extérieure: Dès 2007, en intervenant à la Conférence de Munich sur les politiques de défense, Vladimir Poutine a condamné la politique extérieure américaine et l'idée d'un monde unipolaire. Il a déclaré qu'«un monde où il y a un seul maître, un seul souverain» était impossible dans les conditions actuelles, que ce modèle était désastreux pour tout le monde et n'avait rien à voir avec la démocratie enseignée à la Russie par ceux qui «eux, ne veulent pas trop apprendre».