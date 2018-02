Bio des candidats, leurs positions sur la politique intérieure et extérieure. Faites connaissance avec Vladimir Jirinovski, un des huit candidats à la présidentielle russe de 2018.

Biographie: Vladimir Jirinovski a une longue carrière politique. Il a commencé à une période cruciale pour la Russie, au début des années 1990. Président du Parti libéral-démocrate de Russie (LDPR) depuis presque un quart de siècle, il a participé cinq fois à l'élection présidentielle.

Politique intérieure: Vladimir Jirinovski a l'intention de donner le statut de nation en titre au peuple russe de Russie, de défendre la langue russe et de s'opposer à «l'afflux des migrants». En économie, il propose une industrialisation d'envergure afin de rétablir l'industrie dévastée dans les années 1990. Il promet d'effacer les dettes des personnes à faibles revenus au titre des services communaux. Il prévoit de «porter un coup à la corruption», d'apporter un soutien aux PME, de défiscaliser la production et la recherche, de stopper la hausse des prix, de libérer la Sibérie et l'Extrême-Orient.

Politique extérieure: Depuis la fin de l'Empire russe en 1917, la diplomatie russe a commis de nombreuses erreurs, estime le dirigeant du LDPR. Il est temps de se consacrer à la défense des intérêts de la Russie et des Russes. Vladimir Jirinovski a par ailleurs proposé de créer une nouvelle Union soviétique, qui pourrait intégrer l'Iran et la Turquie.