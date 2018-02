Bio des candidats, leurs positions sur la politique intérieure et extérieure. Faites connaissance avec Boris Titov, un des huit candidats à la présidentielle russe de 2018.

Biographie: L'ombudsman délégué aux droits des hommes d'affaires, Boris Titov, entrepreneur qui a réussi, viticulteur, leader du Parti de la croissance, est entré dans la grande politique lors des législatives de 2016, et brigue désormais la fonction présidentielle russe.

Politique intérieure: Boris Titov accorde une attention particulière dans son programme aux questions du business et de l'économie. Politique et homme d'affaires, Titov estime que le développement du business est le point de croissance en Russie qui contribuera à combler le budget fédéral et à consolider le rouble.

Politique extérieure: Titov espère raffermir les positions de la Russie dans le commerce international, ainsi que régler les problèmes des sanctions et des moratoires.