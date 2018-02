Bio des candidats, leurs positions sur la politique intérieure et extérieure. Faites connaissance avec Maxime Souraïkine, un des huit candidats à la présidentielle russe de 2018.

Biographie: Maxime Souraïkine, le candidat des sciences historiques, est né en 1978 à Moscou. Après ses études universitaires, il a créé une société de réparation d'équipements informatiques qu'il a dirigée pendant 10 ans. Il a enseigné le management à l'Université d'État des voies de communication de Moscou et a publié plusieurs articles dans des revues scientifiques. Entré en politique en 1996, il a été membre du Parti communiste de la Fédération de Russie. En 2010, il a pris la tête du parti politique Communistes de Russie, dont il est le candidat pour l'élection présidentielle de 2018.

Politique intérieure: Le programme électoral de Maxime Souraïkine comprend, selon lui, «toutes les mesures visant à restaurer l'économie socialiste». En cas de victoire, les Communistes de Russie promettent de nationaliser le système bancaire et les secteurs clé de l'économie russe. Il est prévu de fixer à cinq fois maximum la différence entre les revenus d'un ouvrier qualifié et ceux d'un dirigeant d'entreprise. Une attention particulière est portée à la lutte contre la corruption. Maxime Souraïkine note dans son programme que la Russie a besoin de créer un dispositif permettant de confisquer des biens acquis illégalement et de restaurer les comités de contrôle du peuple sur les flux financiers des entreprises.

Politique extérieure: Le patriotisme est le mot clé de la politique extérieure des Communistes de Russie. «La défense des intérêts du peuple travailleur» doit devenir le pilier de la politique extérieure de la Russie. Il est par ailleurs nécessaire de restaurer «l'union défensive des États antiimpérialistes à l'image du pacte de Varsovie», disent les militants de ce parti politique.