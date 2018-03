Quel serait le sort réservé aux relations UE-Russie par 8 candidats à la présidentielle?

L'UE partenaire ou adversaire de la Russie? C'est l'un des sujets majeurs de la campagne, l'avenir des relations avec Bruxelles, qui malgré le climat général tendu reste le principal partenaire commercial de Moscou et qui divise les candidats au Kremlin. Qu'il s'agisse de s'en rapprocher davantage ou de s'en éloigner encore, et de savoir comment interagir avec elle sur fond de sanctions et de désaccords en Syrie et en Ukraine?

