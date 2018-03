Comment votent les Russes en France? Petit tour des bureaux de vote

Des bureaux de vote russes ont ouvert ce dimanche dans de nombreuses villes françaises. Ainsi, non seulement les résidents russes en France ont la possibilité de voter, mais aussi les Russes qui y sont pour une durée plus courte.

De nombreux électeurs se sont déjà rendus aux urnes à Paris.

​

​À Lyon, à Bordeaux, à Bayonne et à Villefranche-sur-Mer, des bureaux de vote continuent également à recevoir les électeurs.

​Les consulats de Russie à Strasbourg et à Marseille ont également ouvert leurs portes.

В Генеральном консульстве России в #Страсбург|е открыт избирательный участок для голосования на выборах Президента России. Первые голосующие уже сделали свой выбор. Приходите, #ВаженКаждыйГолос #выборы 2018@CIKRussia pic.twitter.com/gw9zz1eZk3 — Посольство в Париже (@ambruspresse) 18 марта 2018 г.

​

© Sputnik. Alexeï Malgavko Le grand jour de l’élection présidentielle russe de 2018 EN DIRECT

​Le vote se déroulera jusqu'à 20h00 heure locale.

La présidentielle russe se tient le 18 mars dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes pourront voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, participent également à l'élection.