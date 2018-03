Encore plus populaire: les résultats du vote à l’étranger sont dévoilés

Le score des Russes ayant voté à l’étranger dépasse le résultat général. Près de 85% des votants ont donné leur voix à Vladimir Poutine comme en témoignent les données publiées ce mardi par la Commission électorale centrale.

«C’est ainsi qu’ont voté nos compatriotes à l’étranger: Vladimir Poutine a recueilli 84,99% des voix», soit 403.942 personnes, a appris Sputnik auprès de Vassili Likhatchev, membre de la CEC.

Vient ensuite le candidat du Parti communiste (KPRF) Pavel Groudinine avec 5,04%, puis la candidate «contre tous» Ksénia Sobtchak créditée de 4,07% des voix, a-t-il précisé.

Ces résultats divergent avec ceux enregistrés à l’échelle nationale. À l’issue du dépouillement de 99,94% des votes, Vladimir Poutine a été réélu avec 76,69% des voix. Pavel Groudinine se classe deuxième avec 11,77% des suffrages et Ksénia Sobtchak arrive quatrième avec uniquement 1,68%, devancée par son principal «adversaire» lors des débats, Vladimir Jirinovski (5,65%).

La présidentielle russe s'est tenue le 18 mars 2018 dans les 85 régions du pays et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes ont pu voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, ont également participé à l'élection. Le taux de participation est de 67,47%.