Ambassadeur russe assassiné: Poutine reporte sa grande conférence de presse

Le président russe Vladimir Poutine a reporté sa grande conférence de presse annuelle initialement programmée pour le 22 décembre pour assister jeudi aux obsèques de l'ambassadeur russe Andreï Karlov assassiné lundi dernier à Ankara, a annoncé mercredi le porte-parole du président Dmitri Peskov.

« Étant donné que la cérémonie d'adieu et les funérailles de l'ambassadeur russe assassiné en Turquie, Andreï Karlov, aura lieu jeudi, le président a pris la décision de ne pas tenir sa grande conférence de presse annuelle ce jour-là. Le président participera aux funérailles », a indiqué Dmitri Peskov.

La grande conférence de presse du président russe aura donc lieu vendredi 23 décembre à midi (10h00 heure de Paris).

Un homme armé a tiré lundi dans le dos de l'ambassadeur russe Andreï Karlov, âgé de 62 ans, alors que ce dernier visitait une exposition photo à Ankara baptisée La Russie vue par les Turcs. Selon les témoins, avant d'attaquer l'ambassadeur, l'assaillant a crié « Allah Akbar » et évoqué une « vengeance pour Alep ». L'agresseur, né en 1994, s'appelait Mevlüt Mert Altıntaş et était membre d'une unité spéciale de la police. Il a été éliminé au cours de l'opération policière lancée suite à l'attaque. Le diplomate a été hospitalisé, mais a succombé à ses blessures. L'attaque contre l'ambassadeur a en outre fait trois blessés.

