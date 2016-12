Les voies menant aux célébrations de masse bloquées à Moscou

La police va bloquer à l'aide de camions les rues menant aux célébrations de masse à Moscou, a déclaré le chef de la police routière de la capitale Viktor Kovalenko.

Selon lui, ces mesures font suite aux attentats de djihadistes à Nice et à Berlin qui ont fait usage de camions.

« Nous comprenons et voyons les événements dans le monde, y compris ceux qui ont été perpétrés avec l'usage de poids lourds. Aussi, ne voudrait-on pas voir leur répétition à Moscou », a indiqué le responsable.

Pendant le feu d'artifice du 14 juillet 2016, un camion frigorifique de 19 tonnes a foncé dans la foule sur la Promenade des Anglais à Nice, faisant au moins 86 morts et 434 blessés. Le chauffeur, un Tunisien de 31 ans, a été abattu.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »