Sibérie: moins 52 degrés ou quand l'eau se transforme en glace au vol

Le district autonome russe de Khantys-Mansis, ou plus simplement Iougra, en Sibérie, est frappé ces derniers jours par une énorme vague de froid : la température de l'air est tombée à 52 degrés au-dessous de zéro. Et dans certaines régions, il faisait encore plus froid, rapportent des médias locaux.

Les écoles ont temporairement fermé leurs portes. Plusieurs événements ont été annulés. Les autorités recommandent aux habitants de ne pas sortir dans la rue, sauf nécessité absolue, afin d'éviter l'hypothermie et les engelures.

Un employé du ministère russe des Situations d'urgence a même publié sur les réseaux sociaux une vidéo où il montre comment l'eau se transforme en glace au vol.

Pourtant, il y a toujours des Russes qui ne sont pas prêts à renoncer aux plaisirs de la vie.

Ainsi, les habitants de Sourgout ont filmé une femme qui faisait du vélo alors que la température atteignait… — 46 degrés!

