Сérémonie d'adieu à Andreï Karlov au ministère russe des Affaires étrangères (vidéo)

Le président russe Vladimir Poutine a reporté sa grande conférence de presse annuelle initialement programmée pour le 22 décembre pour assister jeudi aux obsèques de l'ambassadeur russe Andreï Karlov assassiné lundi dernier à Ankara.

Сéremonie d'adieu à Andreï Karlov au siège du ministère des Affaires étrangères à Moscou.

L'ambassadeur de Russie en Turquie Andreï Karlov a été tué le 19 décembre dernier par Mevlut Mert Altintas, 22 ans, membre d'une unité de la police d'élite turque. Selon les témoins, en attaquant l'ambassadeur, l'assaillant a crié « Allahu akbar » et évoqué une « vengeance pour Alep ». Mevlut Mert Altintas a été éliminé au cours d'une opération policière lancée suite à l'attaque. Le diplomate a été hospitalisé, mais a succombé à ses blessures.

