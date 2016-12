Les SDF de Saint-Pétersbourg se transforment en Pères Noël

Les sans-abris de la ville russe de Saint-Pétersbourg se sont sentis nécessaires et importants grâce à un projet caritatif qui leur a permis de se déguiser en Pères Noël et de partager la joie des fêtes.

© Sputnik. Vadim Braydov Quand le Père Noël arrive en grue!

Quand on a un toit au-dessus de sa tête et des proches qui sont toujours ravis de nous accueillir pour passer les fêtes de fin d'année ensemble, on ne pense pas aux sans-abris. Nombreux sont d'avis qu'ils sont juste des alcooliques sans plus aucun espoir. Pourtant, il est difficile d'imaginer que certains d'entre eux n'ont pas eu de véritable chance de reprendre une vie normale.

Les militants de l'organisation caritative « Asile de nuit », qui travaille sur Saint-Pétersbourg depuis fort longtemps, ont décidé d'améliorer un peu le quotidien des SDF de leur ville à la veille des fêtes de fin d'année. Ainsi, ils ont proposé aux sans-abris de se déguiser en Père Noël. Dans leurs nouveaux habits, ils se sont sentis au centre de l'attention : ils félicitaient les enfants et partageaient la joie des fêtes avec d'autres personnes.

Ces moments de joie partagée ont été captés par une caméra. Cette courte vidéo est vraiment capable de casser les stéréotypes sur les SDF :

L'atmosphère particulière des fêtes hivernales rappelle qu'il suffit juste d'un peu d'amour pour changer le monde où l'on habite en quelque chose de mieux.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »