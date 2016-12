Poutine évoque sa soi-disant «toute-puissance»

« A quoi ressemblera le nouveau monde globalisé? », a demandé à Vladimir Poutine un journaliste, évoquant le Brexit et la victoire de Trump.

« Comment vous sentez-vous dans le fauteuil de l'homme le plus puissant du monde? », a répondu de manière ironique le président russe.

M. Poutine a en outre commenté le fait que de nombreux Américains le soutenaient.

« Le fait qu'une partie significative des électeurs américains soutienne le président russe, c'est une chose que je mets à mon crédit », a-t-il souligné.

M. Poutine a ajouté que M. Trump avait senti l'état d'esprit de la société et était allé jusqu'au bout dans la campagne électorale, « alors que personne ne croyait qu'il vaincrait, à part nous. »

"La conception du monde d'une grande partie du peuple américain correspond aux valeurs traditionnelles de la Russie", selon M. Poutine.

« L’administration américaine en exercice ainsi que le Parti démocrate des États-Unis cherchent des facteurs externes à leurs échecs. Le Parti démocrate a perdu les élections au Sénat, au Congrès, où les Républicains ont une majorité. Et la chapelle, c'est nous aussi qui l'avons détruite?», a ajouté le président en allusion à un passage du célèbre film socviétique la prisonnière du Caucase.

Le président russe Vladimir Poutine tient sa 12e grande conférence de presse annuelle ce vendredi à Moscou. Il répondra aux questions de 1430 journalistes russes et étrangers, un nombre record. La tradition des grandes conférences de presse annuelles du chef d'État russe se poursuit depuis 2001.

