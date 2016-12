Steven Seagal se lance dans le business en Russie

La société cofondée par Steven Seagal organisera des foires commerciales à travers le pays. Son partenaire en affaires est le chef de la Fédération de Russie de la communauté des Juifs de montagne Akif Gilalov.

Steven Seagal est devenu le cofondateur de la société « Rousskiye yarmarki » (Foires russes) qui organisera des foires commerciales à travers le pays. Le célèbre acteur hollywoodien détient 20 % de la société, 80 % appartenant à Akif Guilalov, un homme d'affaires russe, président du groupe « ZAR » et du conseil central de l'organisation religieuse juive orthodoxe « Fédération de Russie de la communauté des Juifs de montagne ».

Selon les données de l'enregistrement, la société effectuera la vente au détail de nourriture, de boissons et de tabac dans les magasins spécialisés.

« Le but de la société "Rousskiye yarmarki" est de relancer et de développer les foires commerciales dans ses diverses manifestations sur le territoire russe », a déclaré le porte-parole de la société.

Plus tôt, le 3 novembre, l'acteur américain Steven Seagal est devenu citoyen russe après que Vladimir Poutine a signé un décret ad hoc. En janvier 2013, Gérard Depardieu avait également reçu son passeport russe, ce qui avait alors fait grand bruit à l'époque en France.

