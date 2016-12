La colère de Poutine suite à l'empoisonnement à l'alcool frelaté à Irkoutsk

Le président russe Vladimir Poutine a considéré l'empoisonnement à l'alcool frelaté qui a fait plusieurs dizaines de morts à Irkoutsk (Sibérie) comme intolérable.

« Ce qui se passe à Irkoutsk est une épouvantable tragédie. Les mots me manquent. Il est terriblement regrettable que les organes chargés de suivre ces affaires n'aient pas pu l'empêcher. Des citoyens d'État étrangers ont organisé la production de produits pour laver les baignoires et ont utilisé un alcool non- toxique à ces fins. Mais un de ces "producteurs" a décidé de gagner plus d'argent en contournant ses partenaires. Il a trouvé de l'alcool toxique et l'a utilisé. Je pense qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait », a déclaré le président russe pendant sa grande conférence de presse.

Au moins 75 personnes sont mortes à Irkoutsk (Sibérie) après avoir bu une lotion à l'aubépine contenant un alcool toxique. De telles lotions sont parfois consommées comme boisson alcoolisée en raison de leur prix abordable pour les personnes les plus pauvres. En effet, les eaux de Cologne bas de gamme et les lotions contenant de l'alcool sont vendues sans les restrictions qui s'appliquent aux spiritueux.

La vente de la lotion à l'aubépine a été prohibée le 19 décembre à Irkoutsk. Une situation d'urgence a été décrétée dans la ville après cet empoisonnement massif.

Le premier ministre Dmitri Medvedev a ordonné au gouvernement lundi de « régler » cette affaire. La pratique qui consiste à vendre de tels liquides via des distributeurs automatiques est, selon lui, une « honte absolue ».