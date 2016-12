Test de dopage négatif pour le boxeur russe Povetkine

Un nouveau test de dopage du boxeur russe Alexandre Povetkine effectué le 13 décembre n’a pas révélé de substances interdites dans l’organisme de l’athlète, a déclaré sur son compte Twitter Andreï Ryabinski, président de la compagnie de promotion russe « Monde de la boxe ».

Auparavant, deux tests de dopages du sportif s’étaient révélés positifs cette année, l’un étant l’échantillon A recueilli le 6 décembre.

Le 17 décembre, quatre jours après le test négatif, Alexandre Povetkine, numéro un de la fédération internationale de boxe anglaise World Boxing Council (WBC), a battu dans la ville russe d’Ekaterinbourg au sixième round par KO le Français Johann Duhaupas, numéro quatre WBC des poids-lourds.

© AFP 2016 Marc BRAIBANT Moscou dément les accusations de l'AMA sur le dopage institutionnalisé en Russie

Initialement, Povetkine aurait dû affronter le Haïtien Bermane Stiverne pour le titre WBC par intérim des poids-lourds, mais la fédération mondiale a retiré son agrément après le contrôle anti-dopage positif de Povetkine révélé le 6 décembre, poussant le Haïtien à se retirer.

Le combat entre Alexandre Povetkine contre Johann Duhaupas ne faisait pas partie de la lutte pour la ceinture de champion.

Le 23 décembre, le boxeur russe a exigé l’ouverture de l’échantillon B prélevé le 6 décembre. L’équipe du sportif et le boxeur lui-même se sont déclarés prêts à passer au détecteur de mensonge.

