Crash du Tu-154: Poutine présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes

« Le chef de l'État a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées dans le crash », lit-on sur le site du Kremlin.

Sur l'ordre du président russe, le premier ministre Dmitri Medvedev va former et diriger une commission d'État chargée d'enquêter sur le crash de l'avion Tu-154 à Sotchi, a déclaré dimanche le service de presse du Kremlin.

Pour l'heure actuelle, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou supervise personnellement les opérations de sauvetage sur le site du crash du Tu-154 dans la région de Sotchi.

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie, et s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, les chanteurs du chœur de l'armée russe Ensemble Alexandrov et des journalistes.

L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT).

Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. ​ Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

