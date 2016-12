La première vidéo du lieu du crash du Tu-154 avec 92 personnes à bord

La vidéo montre l’opération de recherche et de sauvetage sur le lieu du crash de l’avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie.

Quatre corps de victimes ont été trouvés et hissés à bord du navire de sauvetage, indique le ministère russe de la Défense.

© Sputnik. Dmitry Petrochenko Un avion militaire russe à destination de la Syrie s'écrase avec 92 personnes à bord

Le ministère russe de la Défense a envoyé sur le lieu de l’accident six navires et 63 plongeurs.

De nombreux hélicoptères survolent la mer.L'avion qui s'est abîmé ce matin en mer Noire transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, les chanteurs du chœur de l'armée russe Ensemble Alexandrov et des journalistes.

Tous allaient en Syrie pour souhaiter de bonnes fêtes du Nouvel An aux soldats russes déployés dans la région.L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT).

Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire.

Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

On ignore pour le moment s'il y a des survivants au crash.

