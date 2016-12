Crash du Tu-154: dix corps retrouvés dans la zone de la catastrophe

Un navire de secours a récupéré dix corps de victimes de la catastrophe survenue ce matin en mer Noire, signale le département de l'Information et des Communications du ministère russe de la Défense.

« Selon les données actualisées, dix corps de victimes ont été trouvés et remontés à bord d'un bateau de sauvetage. Davantage d'équipes de recherche et de sauvetage ont été dépêchées sur le lieu de la catastrophe. Une zone de recherche d'une superficie de 10,5 kilomètres carrés a été instaurée », indique le ministère dans un communiqué.

Le périmètre est divisé en secteurs et réparti entre les différentes forces engagées. La recherche se déroulera 24h/24.

« Dans les opérations de recherche sont engagés 27 navires, 37 plongeurs, quatre hélicoptères, des drones et des appareils sous-marins téléguidés. Dans les prochaines heures, plus d'une centaine de plongeurs dotés d'équipement spécial seront déployés dans la zone du crash par d'autres flottes », précise le ministère.

Au total, plus de 3 000 personnes participent aux opérations de recherche et de sauvetage dans la zone.

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

En Russie, le lundi 26 décembre a été déclaré jour de deuil en mémoire des personnes décédées dans le crash du Tu-154.

lien et appuyer sur « Join ».