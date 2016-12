Crash du Tu-154: «une situation extrême à bord à ne pas écarter»

Le crash au large de la mer Noire tout de suite après le décollage aurait pu être provoqué par une situation extrême survenue au bord de l'appareil, considère Vitaly Andreïev, ex-responsable au Centre de gestion du trafic aérien de Russie.

« Après le décollage et une brève durée de vol — deux minutes — l'avion a perdu tout contact et n'a envoyé aucun signal de détresse. Ceci peut témoigner de l'avènement d'une situation d'urgence à bord : soit un facteur qui a agi de l'extérieur, soit un obstacle rencontré, ce qui est peu probable », estime l'expert riche de 47 ans d'expérience dans l'aviation.

Selon lui, le Tu-154 est un appareil très sûr. « Il n'existe pas de miracles et ils ne tombent pas sans raison », a-t-il souligné.

« Dans mon expérience, j'ai déjà vu des Tu-154 atterrir avec trois moteurs en panne », explique-t-il.

Selon lui, une panne constatée à bord de l'appareil n'aurait pas empêché l'équipage d'envoyer un signal de détresse.

« Ceci signifie qu'une situation extrême est advenue. La pratique montre qu'il pourrait s'agir d'un détournement de l'avion », a expliqué M. Andreïev, avant de conclure que les boîtes noires permettront de répondre à toutes les questions avec 99,99% de précision.

© REUTERS/ Maxim Shemetov Le monde politique présente ses profondes condoléances suite au crash du Tu-154

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et neuf journalistes. Les chaînes de télévision Perviy Kanal, NTV et Zvezda ont confirmé la présence de leurs employés à bord du Tu-154 sinistré.

© Sputnik. Crash de l’avion Tu-154

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».