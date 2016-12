Près de 3.000 personnes évacuées de trois gares à Moscou en raison d'une alerte à la bombe

Après des appels anonymes menaçant d'une explosion, près de 2 000 personnes ont été évacuées des gares de Kazan et de Leningrad et 750 personnes de la gare de Iaroslavl, a déclaré une source au sein des services de sécurité. Des cynotechniciens doivent arriver sur les lieux.

Ярославский вокзал Москвы эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва https://t.co/MIeT1TYzyZ — Эдуард Лавров (@g3spiratepr) 26 декабря 2016 г.

Les trois gares sont situées à proximité l'une de l'autre et constituent un centre de transport clé pour des milliers de personnes qui se rendent chaque jour à Moscou.

« Pour des raisons de sécurité, l'évacuation des trois gares est en cours. Les cynotechniciens arrivés sur place ont commencé l'inspection des lieux. Des mesures sont prises pour établir l'identité de l'auteur de l'appel anonyme et pour l'arrêter », a déclaré la source.

La circulation des trains n'a pas été affectée par l'appel anonyme, a déclaré la source.

Après l'inspection des gares, aucun engin explosif n'a été trouvé.

