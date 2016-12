Crash du Tu-154: les corps de la majorité des victimes pourraient être restés dans l'avion

Les corps de la majorité des passagers de l'avion Tu-154 qui s'est abîmé au large de Sotchi pourraient toujours se trouver dans l'avion qui repose au fond de la mer Noire. C'est pourquoi ils n'ont pas encore été découverts, a déclaré le gouverneur du kraï de Krasnodar (sud-est de la Russie) Veniamine Kondratjev.

En répondant à la question de journalistes de savoir pourquoi seulement 11 corps de victimes avaient été retrouvés jusque-là, il a mentionné deux facteurs qui rendaient difficiles les opérations de recherche. Le premier est lié à des courants marins très changeants en mer Noire.

« Ensuite, il est possible que l'avion n'ait pas été gravement endommagé et qu'un grand nombre de corps soient toujours dans l'avion. Ceux qui ont été déjà découverts auraient pu occuper des places situées près de la zone de fracture de l'avion », a-t-il précisé.

Selon le gouverneur, si cette version se confirmait, on en devrait pas tarder à retrouver l'avion et le reste des corps des victimes.

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé dimanche matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et neuf journalistes. Les chaînes de télévision Perviy Kanal, NTV et Zvezda ont confirmé la présence de leurs employés à bord du Tu-154.

