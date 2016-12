Des plongeurs retrouvent des débris du Tu-154 à une profondeur de 27 mètres

Lors d'une opération de recherche, des plongeurs ont retrouvé quatre débris, y compris un de quatre mètres de long, appartenant à l'avion militaire russe qui s'est abîmé en mer Noire hier matin.

Selon les informations préliminaires, les débris se trouvent à une profondeur de 27 mètres à un mille de la côte, a indiqué à Rossiya Segodnya une source au sein de l'unité régionale de recherche et de sauvetage du ministère des Situations d'urgence.

« Des plongeurs ont découvert quatre débris, l'un d'entre eux faisant environ quatre mètres de long », a indiqué la source.

A l'heure actuelle, les équipes de recherche et de sauvetage s'emploient à les récupérer à l'aide d'une grue flottante.

De plus, des plongeurs ont levé du fond de la mer deux éléments du poste de pilotage, à en juger par leur numéros de série ils appartiennent à l'avion sinistré, a signalé le ministère russe de la Défense.

45 navires, 12 avions, dix hélicoptères et trois drones sont engagés dans les opérations de recherche du Tu-154.

© Sputnik. Nina Zotina Le premier avion avec les corps des victimes du crash du Tu-154 arrive à Moscou

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

Les causes du crash du Tu-154 font l'objet d'une enquête approfondie. Parmi les versions préliminaires, on évoque les thèses d'une défaillance technique de l'avion, de la mauvaise qualité du carburant, d'une erreur de pilotage ou encore la possibilité d'une collision avec un objet étranger qui aurait été aspiré par le moteur.

En Russie, le lundi 26 décembre a été déclaré jour de deuil en mémoire des personnes décédées dans le crash du Tu-154.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».