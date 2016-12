Crash du Tu-154: un groupe d'opposition syrien présente ses condoléances

© Sputnik. Nina Zotina Crash du Tu-154: plusieurs victimes découvertes en gilet de sauvetage

Le groupe d'opposition syrien Hmeimim a présenté ses condoléances suite au crash de l'avion Tu-154 et a exprimé son soutien aux proches des victimes, tout en soulignant qu'il espère qu'il ne s'agit pas d'un attentat, a déclaré le porte-parole du groupe Mais Krydee dans une interview accordée à Sputnik

« J'ai préparé une lettre pour le ministère russe des Affaires étrangères dans laquelle je présente mes condoléances. Nos cœurs sont pleins de douleur à cause de cette terrible nouvelle, nos pensées sont avec les mères et les pères de ces jeunes gens qui étaient des musiciens », a-t-il souligné.

« Nous espérons que c'était un accident et pas une attaque terroriste… Nous sommes vraiment désolés, nous sommes avec le peuple russe en ce moment car les Russes et les Syriens sont vraiment proches », a ajouté M. Krydee.

© Sputnik. Sergey Pyatakov Service commémoratif pour les personnes tuées dans le crash du Tu-154 à Sotchi 9

Le groupe d'opposition interne Hmeimim a été fondé sur la base aérienne de Hmeimim en mars dernier. Depuis lors, il participe à tous les rounds de négociations sur le règlement de la crise syrienne.

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé dimanche matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et neuf journalistes. Les chaînes de télévision Perviy Kanal, NTV et Zvezda ont confirmé la présence de leurs employés à bord du Tu-154.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».