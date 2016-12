Deux membres du chœur Alexandrov sauvés du crash du Tu-154 par leurs enfants

Parmi les passagers du Tu-154, il y aurait dû y avoir encore deux artistes de l'Ensemble Alexandrov, Vadime Ananyev et Vladimir Khlopnikov.

Le premier a été retenu par la naissance de son fils. A la veille du vol, M. Ananyev est devenu père pour la troisième fois.

« Mes collègues et amis, un chœur d'une cinquantaine de personnes, un groupe de musiciens avec des accordéons et des balalaïkas — tous étaient sur ce vol. Ils devaient donner une performance et revenir », a raconté l'artiste à la presse russe. « Moi, je ne suis pas parti pour des raisons familiales. Tout récemment, j'ai eu un fils, mon troisième enfant, c'est pourquoi je suis resté à la maison aux côtés de ma femme ».

Vladimir Khlopnikov, lui non plus, n'a pas pris place à bord de l'avion: deux jours avant le vol vers la Syrie, sa fille est tombée malade et il avait alors pris un congé pour s'en occuper.

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

Les causes du crash du Tu-154 font l'objet d'une enquête approfondie. Parmi les versions préliminaires, on évoque les thèses d'une défaillance technique de l'avion, de la mauvaise qualité du carburant, d'une erreur de pilotage ou encore la possibilité d'une collision avec un objet étranger qui aurait été aspiré par le moteur.

En Russie, le lundi 26 décembre a été déclaré jour de deuil en mémoire des personnes décédées dans le crash du Tu-154.

