"Le flash au-dessus de la mer Noire n’est pas lié au crash du Tu-154"

Le flash au-dessus de la mer Noire enregistré par des caméras de surveillance le matin du 25 décembre n’est pas lié à l’avion Tu-154 du ministère russe de la Défense qui s’est écrasé à peu près au même moment au même endroit.

Selon les médias russes, il a été établi que l’enregistrement du flash avait été effectué environ une demi-heure après la disparition de l’avion des radars.

Les médias, citant les services chargés d’éliminer les conséquences de la catastrophe, ne confirment pas l'hypothèse qu’un incident, par exemple une explosion, ait pu se produire à bord de l’avion.

Pour évaluer les différents causes possibles, il faut d’abord étudier les données radar, celles des boîtes noires, remonter à la surface les moteurs de l’avion et vérifier leur état, précisent ces sources.

L’avion Tu-154 qui effectuait un vol à destination de la Syrie avec 92 personnes à bord s’est abîmé dimanche en mer Noire. Parmi les passagers se trouvant à bord, il y avait 64 artistes de l’Ensemble Alexandrov, un célèbre chœur russe rattaché aux Chœurs de l’Armée rouge.

A l’heure actuelle, le ministère russe de la Défense poursuit les opérations de recherche sur le lieu du crash de l’avion Tu-154, apprend-on du service de presse du ministère. Selon les dernières informations, d'importants débris du Tu-154 ont été retrouvés par des plongeurs en mer Noire à une profondeur de 27 mètres.

