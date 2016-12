Docteur Liza membre du Conseil russe des droits de l'homme pour l'éternité?

Le chef du Conseil du développement de la société civile et des droits de l'homme auprès du président russe Mikhail Fedotov a exprimé son souhait de faire de la médecin et philanthrope russe Elizaveta Glinka un membre perpétuel du Conseil. Mme Glinka se trouvait à bord de l'appareil qui s'est abîmé dans la matinée du 25 décembre en mer Noire.

« Je veux que Elizaveta Petrovna, notre bien-aimée Docteur Liza, reste pour toujours membre du conseil présidentiel des droits de l'homme. Sa mort a été autant tragique que sa vie héroïque. Elle a été une vraie héroïne, un vrai ange du bien », a affirmé Mickail Fedotov en ce jour de deuil national en Russie suite à la catastrophe du Tu-154.

M. Fedotov a souligné que dans l'armée, il y avait une règle : le héros qui a péri reste à jamais inscrit dans les registres militaires.

Mme Glinka est la Fondatrice de l'organisation caritative « Aide juste » qui soutenait les personnes atteintes de cancer en phase terminale, les personnes en difficultés et les SDF. « Docteur Liza », comme on l'appelait en Russie, se trouvait à bord de l'appareil qui s'est abîmé ce dans la matinée du 25 décembre en mer Noire. Elle transportait en Syrie des médicaments pour l'hôpital universitaire de Lattaquié.

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

