Crash de l’avion russe: la principale boîte noire retrouvée en mer Noire

Après deux jours de recherches 24 heures sur 24, la principale boîte noire de l'avion militaire russe qui a disparu des radars le 25 décembre a été remontée à la surface. Selon le ministère russe de la Défense, l'enregistreur de vol se trouvait à 17 mètres de profondeur.

« L'appareil téléguidé "Falkon" a retrouvé la principale boîte noire à 5h42 (heure de Moscou), à 1 600 mètres du littoral et à une profondeur de 17 mètres », a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'enregistreur sera par la suite transféré dans la région de Moscou pour le décodage.

Un avion militaire russe en route pour la Syrie avec 92 personnes à bord, dont une soixantaine de chanteurs, danseurs et musiciens de l'Ensemble Alexandrov, s'est abîmé en mer Noire dimanche matin. Neuf journalistes russes étaient au nombre des occupants ainsi que plusieurs militaires et Elizaveta Glinka, personnalité du Conseil russe des droits de l'homme.

