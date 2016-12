La Russie se dote d'un robot capable de «voir» les radiations

Le Centre russe des opérations spéciales à grand risque du ministère des Situations d'urgence (MSU) a été équipé d'un robot dernier cri capable de remplacer l'homme lors des opérations visant à liquider les conséquences d'accidents dans les centrales nucléaires et les usines chimiques, annonce le journal Izvestia.

Selon le quotidien, le robot est capable de fonctionner soit en régime automatique, étant auparavant programmé, soit en régime téléguidé.

Le robot est un tout-terrain à six roues, d'1,5 mètre de long et large d'un mètre, pesant un peu plus de 250 kilos. La partie avant comporte un manipulateur capable de soulever des charges de dix kilos. Selon le journal, le robot est également équipé d'un câble qui lui permet de fonctionner avec des batteries complètement déchargées.

Le robot est doté d'un appareil unique en son genre, baptisé télégammaviseur, qui permet de voir sur l'écran de l'opérateur les sources de radiation et leur intensité qui apparaissent comme des tâches en couleur.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »