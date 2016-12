Crash de l’avion en mer Noire: un témoin raconte le drame

© AFP 2016 Yekaterina LYZLOVA Crash de l’avion russe: la principale boîte noire retrouvée en mer Noire

Le matin de la catastrophe aérienne qui a coûté la vie à 92 personnes, ce garde-frontière, qui était sorti en vedette en mer, a vu le crash de ses propres yeux.

La vitesse de l'avion était modérée, mais l'avant de l'appareil était redressé « d'une manière atypique », raconte-t-il, cité par le journal russe Kommersant. Au lieu de prendre de l'altitude, l'appareil a très vite commencé à descendre, comme s'il allait se poser sur la surface de l'eau et, un instant plus tard, l'avion a touché la mer avec sa partie arrière. Au moment du crash, celle-ci s'est détachée, poursuit l'homme.

Le Tupolev ressemblait à « une moto qui faisait une roue arrière », précise le témoin.

A l'heure actuelle, le ministère russe de la Défense poursuit les opérations de recherche sur le lieu du crash. Selon les dernières informations, la principale boîte noire ainsi que d'importants débris du Tu-154 ont été remontés à la surface par les équipes de sauvetage en mer Noire. Au total, 12 corps ont été retrouvés, selon le ministère russe de la Défense.

