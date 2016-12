Statfor annonce une année 2017 prometteuse pour la Russie

La Russie pourrait renforcer ses positions en Europe et en Asie en 2017, selon des experts du Stratfor, une société privée américaine qui œuvre dans le domaine du renseignement.

L'Occident n'arrive plus à constituer un bloc antirusse uni, notamment à cause de la décision de la Grande-Bretagne de se retirer de l'Union européenne et de la victoire du Républicain Donald Trump lors de la présidentielle américaine.

Qui plus est, les prochaines élections en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et probablement en Italie risquent d'aggraver davantage la scission au sein de l'Europe.

Selon Stratfor, de tels changements géopolitiques devraient permettre à Moscou de consolider son influence dans l'espace post-soviétique.

Une amélioration est probable dans les relations de la Russie avec l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Un renforcement des liens avec l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan est également attendu.

© Sputnik. Pavel Palamarchuk Les rêves européens de l'Ukraine se brisent contre le Brexit

En outre, la Russie pourrait jouer un rôle plus actif dans les relations avec l'Asie centrale, intensifier son activité au sein de l'Union économique eurasiatique (UEA) et de l'Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), estiment les experts.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».