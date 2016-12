Les experts ont déchiffré les derniers mots des pilotes du Tu-154

Les pilotes de l'avion Tupolev Tu-154, qui est tombé dimanche dernier dans la mer Noire deux minutes après son décollage, ont parlé des volets avant le crash, ont annoncé des médias russes citant une source au sein de l'enquête.

« La conversation des pilotes est interrompue lorsqu'un pilote s'écrie : "Les volets, m… !". Ensuite on entend : "Commandant, nous tombons !" », a indiqué un représentant de l'enquête cité par les médias.

Selon une source au sein de la cellule de crise créé sur les lieux du crash, à Sotchi, « les volets sustentateurs ont fonctionné d'une manière inégale (…), la vitesse de l'avion était insuffisante pour la montée et l'avion est tombé ».

Selon Viktor Zabolotski, pilote d'essai émérite et vice-président de la Fédération des amateurs de l'aviation, une panne des volets sustentateurs peut rendre l'avion incontrôlable.

« Une aile aura une forte portance et l'autre une faible portance. L'avion peut alors se renverser. Si les volets ne rentrent pas ou rentrent d'une manière inégale, cela augmente le roulis et il devient très difficile de piloter l'avion », a indiqué le pilote.

Le ministre russe des Transports Maksim Sokolov a déclaré mardi matin qu'il était prématuré de tirer des conclusions concernant les raisons du crash.

« La commission technique du ministère de la Défense étudiera toutes les hypothèses », y compris celle de l'attentat, a-t-il indiqué.

Un avion militaire russe Tupolev Tu-154 qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie, s'est abîmé le 25 décembre 2016 en mer Noire. L'avion transportait 92 personnes dont plus de 60 chanteurs et musiciens de l'Ensemble Alexandrov et neuf journalistes de trois chaînes de télévision, ainsi que la directrice du fonds caritatif russe "Aide juste" Elizaveta Glinka, qu'on appelle également Docteur Liza.

