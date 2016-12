Un grand nombre de débris du Tu-154 et de fragments de corps retrouvés en mer Noire

Les spécialistes ont découvert mardi un grand nombre de débris de l'avion Tu-154 et de fragments de corps sur les lieux du crash en mer Noire, a annoncé un représentant du ministère russe de la Défense.

« Ils ont retrouvé un grand nombre de débris d'avion et de fragments de corps sur un terrain large de 2,5 à 5 mètres et long de 200 mètres », a indiqué le responsable cité par l'agence RIA Novosti.

© Sputnik. Dmitry Terekhov Les experts ont déchiffré les derniers mots des pilotes du Tu-154

Selon lui, trois débris ont été retrouvés « à 4,5 km de la côte, à une vingtaine de mètres de profondeur ».

Plusieurs débris sont de grande taille, l'un est long de plus de 60 mètres, un autre mesure 5 m.

Selon les informations précédentes, les spécialistes ont retrouvé les trois boîtes noires du Tu-154. Un enregistreur de vol a déjà été acheminé à Moscou.

Un avion militaire russe Tupolev Tu-154 qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie, s'est abîmé le 25 décembre 2016 en mer Noire. L'avion transportait 92 personnes dont 64 chanteurs et musiciens de l'Ensemble Alexandrov et neuf journalistes de trois chaînes de télévision, ainsi que la directrice du fonds caritatif russe Aide juste Elizaveta Glinka, connue comme « Docteur Liza ».

