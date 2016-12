Crash en mer Noire: trois autres corps retrouvés

Près de 200 plongeurs fouillent pour le troisième jour consécutif le fond de la mer Noire pour retrouver les corps des victimes du crash survenu dimanche au large de Sotchi. Cette nuit, les équipes de sauvetage ont remonté à la surface trois autres corps, portant ainsi leur nombre total à 15, indique à RIA Novosti une source au sein des services de sécurité. Selon lui, les sauveteurs ont également découvert 223 fragments de corps.

Comme l'a plus tôt fait savoir le ministère russe de la Défense, des analyses ADN seraient réalisées à Moscou pour identifier les victimes.

La vaste opération de recherche en cours en mer Noire implique 192 plongeurs, 45 bateaux, 15 submersibles, 12 avions et cinq hélicoptères. Pour remonter les débris, une grue mobile a été envoyée dans la zone de la catastrophe aérienne.

© AFP 2016 Yekaterina LYZLOVA Crash de l’avion russe: la principale boîte noire retrouvée en mer Noire

À l'heure actuelle, le ministère russe de la Défense poursuit les opérations de recherche sur le lieu du crash. Hier, la principale boîte noire ainsi que d'importants débris du Tu-154 ont été remontés à la surface par les équipes de sauvetage. Les premières données obtenues après le décodage a permis de réduire la liste des causes probables de l'accident, selon le ministère. Parmi les hypothèses privilégiées à ce jour par les enquêteurs figurent l'infiltration d'un corps étranger dans le moteur, une erreur de pilotage et une défaillance technique.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »