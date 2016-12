Crash du Tu-154: une partie de la 3ème boîte noire retrouvée en mer Noire

© Sputnik. Dmitry Terekhov Les experts ont déchiffré les derniers mots des pilotes du Tu-154

Quatre jours après la catastrophe aérienne qui a couté la vie à 92 personnes, les plongeurs ont retrouvé une bande magnétique qui, selon les estimations encore préliminaires, proviendrait du troisième enregistreur de vol du Tu-154. Quant à la boîte, celle-ci n'a toujours pas été localisée, a indiqué à RIA Novosti une source au sein des services de sécurité.

D'après lui, la découverte a été remise aux militaires. Deux autres boîtes noires ont été retrouvées la veille, les spécialistes ont déjà procédé à leur déchiffrage.

Les premières données obtenues après le décryptage ont permis de réduire le nombre des versions probables de l'accident, selon le ministère russe de la Défense. Parmi les hypothèses privilégiées à ce jour par les enquêteurs figurent l'infiltration d'un corps étranger dans le moteur, une erreur de pilotage et une défaillance technique.

La vaste opération de recherche qui implique près de 200 plongeurs se poursuit sur les lieux du drame. À l'heure actuelle, les plongeurs ont remonté à la surface tous les débris principaux du Tupolev. Les pièces ont été stockées sur un terrain spécialement aménagé où les spécialistes envisagent de créer une maquette de l'avion.

Toujours selon la source, seuls 19 corps de victimes ont été retrouvés à ce jour, dont 17 ont été transportés à Moscou. Comme l'a plus tôt fait savoir le ministère russe de la Défense, des analyses ADN devraient être réalisées à Moscou pour identifier les victimes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »