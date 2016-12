Coup de filet dans le Caucase russe, sept terroristes de Daech interpellés

Sept djihadistes recrutés par le groupe terroriste Daech sur Internet comptaient organiser des attentats de grande ampleur dans la capitale russe, Moscou, a annoncé le Service fédéral de sécurité (FSB).

Selon les services spéciaux, les terroristes préparaient des attaques sur instruction directe d'un émissaire de Daech résidant en Syrie.

Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont saisi des armes à feu, des grenades et des munitions. En outre, ils ont trouvé les composants nécessaires afin de fabriquer un engin explosif improvisé.

Pourtant, selon les services spéciaux, « les recherches se poursuivent. Il est probable que le nombre de personnes interpellées augmente. »

À la mi-décembre, les forces de l'ordre ont aussi arrêté quatre terroristes qui préparaient des attaques dans la capitale russe.

