Les banques russes effaceront les dettes des passagers du Tu-154 écrasé

L'une après l'autre, les grandes banques russes, notamment Sberbank et VTB24, ont annoncé qu'elles effaceraient les dettes des victimes du crash aérien de l'avion Tu-154 survenu le 25 décembre en mer Noire.

« Sberbank a pris la décision d'annuler les dettes et les crédits des victimes », a indiqué Maksim Sokolov, le ministre russe des Transports et président de la commission d'enquête sur le crash aérien, ajoutant que les proches des passagers du vol concerné doivent déposer des demandes auprès de Sberbank et des services spécifiques des ministères russes de la Défense, du Travail et des Affaires sociales.

De son côté, le service de presse de Sberbank a confirmé cette information et a lancé une hotline pour les membres de familles des victimes.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko L’aide humanitaire de Docteur Liza est arrivée sur la base de Hmeimim

La banque VTB24, d'après son service de presse, a notamment entamé les paiements des dédommagements. Alfa-Bank n'a pas tardé à souligner qu'au cas où il y aurait parmi les victimes du Tu-154 des gens clients de ses services bancaires, elle ferait de même que VTB24 et Sberbank.

Le 28 décembre, la compagnie d'assurances SOGAZ a assuré que chaque famille de victime recevrait 5,8 millions de roubles (plus de 91 000 EUR).

Cependant, selon le Code de l'air, cité par l'Union russe des assurances, les familles n'ont le droit de toucher que deux millions de roubles chacune (environ 31 000 EUR).

En outre, la Fondation russe pour la Sécurité sociale assurera les dédommagements à hauteur de un million de roubles (environ 15 500 EUR).

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé le 25 décembre en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

