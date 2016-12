Les vœux du Nouvel An de Vladimir Poutine

Vladimir Poutine:

Chers citoyens de Russie ! Chers amis !

L'année 2016 est sur le point de se terminer. Elle n'a pas été facile mais les difficultés auxquelles nous avons été confrontés nous ont soudés, nous ont poussés à découvrir d'énormes ressources pour continuer à aller de l'avant. L'essentiel c'est que nous croyons en nous, en nos forces, en notre pays. Nous travaillons, nous avons obtenu des succès et il y a beaucoup de choses que nous avons réussies. Je voudrais vous remercier de tout mon cœur pour les victoires et les réussites, pour votre compréhension et votre confiance, pour votre attention véritable et sincère pour la Russie.

Nous avons un pays immense, unique et magnifique ! Nous partageons les mêmes difficultés et les mêmes joies, nous avons tous la même bonne vieille tradition de fêter le Nouvel An entourés de nos familles en espérant le meilleur.

Mais aujourd'hui tout le monde n'est pas à la table de la fête. Beaucoup de nos concitoyens, dont certains qui se trouvent loin de leur foyer, assurent la sécurité de la Russie, travaillent dans des entreprises ou des hôpitaux, conduisent des trains ou pilotent des avions. J'adresse les meilleurs vœux du Nouvel An à tous ceux qui sont en train de remplir leur devoir professionnel ou militaire.

Chers amis !

Nous attendons avec émotion le son des carillons du Kremlin de Moscou et plus que jamais nous distinguons clairement le passage du temps, sentons l'avenir approcher. Ce n'est que dans les minutes de cette magnifique fête aimée par tous que cela arrive.

Cette fête a aussi ses secrets. Ainsi chacun de nous peut devenir un peu magicien en cette nuit du Nouvel An. Pour cela, il faut tout simplement avoir de l'amour et de la gratitude pour ses parents, entourer d'attentions et de soins ses enfants, sa famille, avoir du respect pour ses collègues de travail, veiller à préserver l'amitié, défendre la vérité et la justice, être charitable, aider ceux qui attendent un soutien. C'est en cela que le secret consiste.

Que tous nos rêves, nos bonnes pensées et intentions se réalisent. Que la joie et l'amour règnent dans chaque maison. Que nos rues, villes et villages chers à nos cœurs deviennent plus beaux et plus plaisants.

Je souhaite paix et prospérité à notre grande Patrie commune — à la Russie. Je vous souhaite bonheur, santé, et prospérité.

Joyeuses fêtes ! Bonne année 2017 !

