Comment Poutine va célébrer le Nouvel An

Le président russe Vladimir Poutine fêtera le Nouvel An à son domicile entouré de sa famille et de ses proches, a annoncé son porte-parole Dmitri Peskov.

© Sputnik. Alexei Druzhinin Les vœux du Nouvel An de Vladimir Poutine

Il a rappelé que M. Poutine n'avait pas de week-end: pendant les vacances de Noël, il devra répondre aux appels téléphoniques et écouter les rapports des services de sécurité, des services secrets et d'autres organismes.

Selon le porte-parole du chef de l'État, le président russe profitera de son temps libre pour pratiquer ses sports favoris.

« Il joue au hockey, vous le savez, et il aime la natation. Il le fait au quotidien quand l'occasion se présente », a déclaré M. Peskov.

Pour le premier ministre russe Dmitri Medvedev, le Nouvel An est aussi une fête exclusivement familiale. Après les célébrations, il se dirigera vers Sotchi où il prévoit de faire du ski.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »