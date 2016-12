Paix et amour: Maria Zakharova présente ses vœux du Nouvel An

Le Nouvel An est si proche, et tout le monde s'apprête à le fêter. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova présente ses meilleurs vœux du Nouvel An dans une adresse publiée sur sa page Facebook.

Дорогие и любимые друзья! С наступающим Новым годом! Желаю нам всем мира и любви. Будем сильнее любить и дорожить друг другом — будет мир. Я в этом уверена. Ваша-Маша;) Publié par Мария Захарова sur samedi 31 décembre 2016

« Chers et aimés amis ! Bonne année ! Je souhaite à tous de la paix et de l'amour. Si nous nous aimons plus fort, si nous apprécions l'un l'autre, alors nous verrons la paix. J'en suis sûre. Vacha-Macha (Votre Marie, ndlr) », a écrit la diplomate sur Facebook.

Bonne année !

