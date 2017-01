La Russie au top de la liste des marchés attrayants pour les investisseurs

© REUTERS/ Max Rossi Merkel plaide pour la création d'une zone économique commune avec la Russie

La Russie figure au top de la liste des marchés émergeants les plus populaires parmi les investisseurs, annonce l’agence Bloomberg

« Le rouble russe est l’option principale pour les investisseurs qui empruntent des fonds dans les devises des pays à faibles intérêts et qui achètent des obligations à haut rendement », indique l’agence.

Selon la banque suisse UBS Group A, en 2017, le rendement des investissements en roubles dans le cadre d’opérations « carry trade » s’élèvera à 26 %.

© Sputnik. Host Photo Agency/Alexandr Kryazhev Lune de miel économique entre la Russie et l’ASEAN à Sotchi

Il s’agit du meilleur résultat parmi les marchés de l’Europe, du Proche Orient et de l’Afrique. La liste inclut également l’Afrique du Sud, le Mexique, le Brésil, le Chili, l’Inde et l’Indonésie.

Les analystes indiquent qu’à l’heure actuelle on observe une amélioration du climat politique dans tous les pays en question. De plus, les actifs sur ces marchés sont moins vulnérables face aux chocs liés aux augmentations du taux d’intérêt de la FED (Réserve fédérale des Etats-Unis), ainsi que face aux risques relatifs aux déclarations du président élu des États-Unis Donald Trump.

