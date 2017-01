Le projet russe de réacteur thermonucléaire, une percée technologique

Les chercheurs de l'Institut de la physique nucléaire du Département sibérien de l'Académie russe des sciences envisagent de réaliser la première étape des travaux ayant pour objectif la conception d'un réacteur thermonucléaire. Celle-ci consiste en une augmentation de trois à quatre fois de la température du réchauffement stable du plasma, indique à l'agence RIA Novosti le directeur adjoint de l'Institut Alexandre Ivanov.

© Sputnik. Sergei Pivovarov Le MEPhI s'est penché sur les matériaux pour les futurs réacteurs thermonucléaires

Le prototype de nouveau réacteur a reçu le nom de « piège gazodynamique ». Le projet devrait être réalisé dans le cadre du programme impliquant le financement du Fonds scientifique russe et en s'appuyant sur les fondements techniques et économiques mis en place pour le projet précédent.

« Dans le modèle de la piège gazodynamique, nous avons atteint une température record de 10 millions de degrés. Actuellement, à l'Institut d'énergie atomique, nous avons acheté des systèmes de réchauffement et nous espérons augmenter la longueur du réchauffement et la puissance. Cela permettra d'augmenter par trois ou quatre fois les paramètres du système », a expliqué le chercheur.

Selon les précisions de l'expert, les expériences actuelles imposent aux scientifiques le maintien de la puissance du réchauffement du plasma au niveau de 10 millions de degrés Celsius.

