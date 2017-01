Maria Zakharova dévoile les secrets de sa garde-robe

Le secret de la garde-robe de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, c'est de porter des vêtements fabriqués en Russie, a confié l'intéressée dans une interview accordée à Sputnik. Un credo qui explique sa tenue parfaite lors des évènements officiels.

Mme Zakharova raconte que ses collègues étrangers ont été particulièrement impressionnés par sa robe noire.

« Quand je suis venue dans cette robe aux négociations, à l'étranger, mes collègues diplomates ont dit que c'était une très belle robe, mais je ne savais même pas qui était le fabricant, je l'avais juste pris dans le rayon d'un magasin », a-t-elle indiqué.

Après un de ses briefings, Mme Zakharova a reçu un courrier d'une société vestimentaire qui a déclaré qu'elle avait reconnu la robe comme une des siennes. La diplomate a vérifié la marque et a confirmé que c'était bien la robe de cette enseigne.

« La plupart de ceux que vous voyez parmi mes vêtements lors des briefings, ce sont des vêtements fabriqués en Russie. Il y a une enseigne qui s'appelle Akimbo et actuellement, je vais aux briefings dans leurs vêtements. Je reçois beaucoup de questions sur ce que je porte, la réponse — des vêtements russes », a expliqué Mme Zakharova.

Selon ses précisions, l'entreprise Akimbo n'est pas la seule à s'être trouvé une place de choix dans la garde-robe de la diplomate. La diplomate évoque également la designer russe Elena Shepilova.

