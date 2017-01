En 2017, la Russie fait le pari de substituer ses importations

La Russie commencera cette année à fabriquer plus de 500 types de marchandises, dont des appareils sophistiqués comme des superordinateurs, dans le cadre d'un programme de substitution d'importations. De nouvelles technologies devraient également être mises en place dans l'industrie, promet le ministère russe de l'Industrie et du Commerce.

Ainsi, un superordinateur personnel qui devra être lancé en Russie est censé desservir les chercheurs et les ingénieurs, sa productivité étant plusieurs fois plus importante que celle d'un ordinateur moyen. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui sont les premiers producteurs de superordinateurs.

Les diamants synthétiques, produits en laboratoire, sont utilisés dans l'industrie car ils sont moins chers que les diamants naturels. Ils sont également utilisés en joaillerie. La Russie envisage donc de multiplier leur production.

Le pays se tourne également vers les prothèses de locomotion des membres inférieurs. Elles imitent les mouvements naturels des jambes et aident le patient à réapprendre à marcher. Actuellement, elles sont fabriquées en Russie par l'allemand Otto Bock et l'islandais Ossur.

© Sputnik. Filip Klimaszewski Sanctions antirusses: la résistance monte et durcit le ton en Europe

En outre, la Russie envisage de fabriquer des ordinateurs portables étanches et antichocs, protégés contre la poussière. Ils permettent de travailler dans le désert, sous la pluie et dans les régions froides. Bien sûr, ils seront beaucoup plus onéreux que les laptops ordinaires. Ce sont la Chine et la Corée du Sud qui dominent le marché de la vente de ce type d'appareils.

Le pays essaiera également de lancer sa propre production de smartphones et de tablettes, pour concurrencer Apple, Microsoft, Google, Sony, Samsung, HTC ou Lenovo.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».