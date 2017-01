Vladimir Poutine célèbre Noël avec des pêcheurs

© Sputnik. Michael Klimentiev Vladimir Poutine lors de la messe dans le monastère Saint-Georges de Iouriev, 7 janvier 2017

Pour célébrer Noël, Vladimir Poutine est arrivé dans l'oblast de Novgorod (ouest de la Russie), a assisté à la messe dans le monastère Saint-Georges de Iouriev et a discuté avec des pêcheurs de l'année écoulée, autour d'un thé.

Les vœux du Nouvel An de Vladimir Poutine

Selon les pêcheurs de Novgorod, la prise de 2016 laisse à désirer : elle s'est avérée inférieure que prévue car le lac Ilmen s'est retrouvé sous une épaisse couche de glace plus tôt que d'habitude. De même, le président a écouté les histoires des pêcheurs et les recettes de l'oukha (une soupe de poisson où l'on rajoute traditionnellement du poireau, des pommes de terre, du laurier, de l'aneth, de l'estragon et du persil vert).

Après cet accueil chaleureux, M. Poutine a promis aux pêcheurs que l'année 2017 serait meilleure que la précédente.

« Je suis sûr que 2017 sera meilleure que l'année écoulée », a affirmé le président, soulignant que sans le soutien du peuple, on ne parlerait d'aucun succès.

Pour sa fête, Poutine a choisi un cadre champêtre et dégusté de la canneberge

Les pêcheurs de Novgorod ont fait connaissance avec le président Poutine et le premier ministre Dmitri Medvedev en septembre 2016, toujours sur la côte du lac Ilmen. Les pêcheurs ont invité le président à leur rendre visite encore une fois au printemps :

« Alors quoi, on se prépare pour la pêche de printemps ? », a répondu M. Poutine.

Le 7 janvier, l'Église orthodoxe célèbre Noël, l'une des principales fêtes chrétiennes. Le patriarche de Moscou et de toutes les Russies Cyrille a célébré la messe de minuit à la cathédrale du Christ-Sauveur, dans la capitale russe.

