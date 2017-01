Une étoile filante très lumineuse observée dans le nord de la Russie (Vidéo)

L'événement a été annoncé lundi par l'Observatoire astronomique de Poulkovo situé à une vingtaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg.

« C'était un bolide, c'est-à-dire un météore très lumineux », a dit son porte-parole, ajoutant que la trajectoire serait établie sur la base de l'analyse des vidéos et des photos prises par les témoins.

Selon lui, la pénétration de météores dans l'atmosphère est un phénomène fréquent.

« Chaque jour de 100 à 150 tonnes de météores entrent dans l'atmosphère », a-t-il précisé.

Selon l'information préliminaire des médias régionaux, le météore s'est consumé dans les couches denses de l'atmosphère à une altitude d'environ 50 km sans faire de victime ni de dégâts sur Terre.



