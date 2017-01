Rue Andreï Karlov en l'honneur de l'ambassadeur russe tué à Ankara: c'est officiel!

Le maire d’Ankara Melih Gökçek a remis à Maria Karlova, veuve de l’ambassadeur russe Andreï Karlov, assassiné par un terroriste à Ankara, le document sur l’attribution du nom du diplomate à la rue de la capitale où se trouve l’ambassade russe.

​Les panneaux avec le nouveau nom de la rue ont déjà été mis en place.

Sokağın yeni tabelaları takıldı pic.twitter.com/qKr1BxpH1N — Hüseyin Hayatsever (@hayatsever) 10 января 2017 г.

​Commentant cet événement, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a salué dans une interview à Sputnik l’attribution du nom de Karlov à cette rue.

« Je respecte et j’honore la mémoire de notre cher ami Andreï Karlov. Sa mort est devenue notre douleur commune et une perte pour les peuples russe et turc. Lorsque j’étais en visite à Moscou (en décembre 2016), j’ai annoncé l’initiative visant à attribuer le nom de Karlov à la rue ou se trouve l’ambassade russe. Et aujourd’hui je suis heureux que cette initiative ait été réalisée », a indiqué le ministre.

M. Cavusoglu a fait savoir que le centre d’art contemporain où Andreï Karlov a été assassiné avait également été renommé en son honneur. « L’attribution du nom de l’ambassadeur au centre a également une grande importance symbolique », a-t-il conclu.

L'ambassadeur russe en Turquie Andreï Karlov a été tué par balles le 19 décembre 2016 à Ankara, alors qu'il inaugurait une exposition photo dans une galerie d'art. Mevlut Mert Altintas, 22 ans, membre d'une unité de la police d'élite turque, a tiré dans le dos de l'ambassadeur.

Selon les témoins, en attaquant l'ambassadeur, l'assaillant a crié « Allahu akbar » et évoqué une « vengeance pour Alep ». Mevlut Mert Altintas a été éliminé au cours d'une opération policière lancée suite à l'attaque. Le diplomate russe a succombé à ses blessures. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié le meurtre de l'ambassadeur d'attaque terroriste.

