Magie à la russe: c'est Poutine qui exauce les vœux

Le président russe Vladimir Poutine, connu pour ces gestes généreux, reçoit souvent des demandes de la part des Russes lors des « directs » annuels ou par le biais de lettres. La plupart du temps, les vœux de ses interlocuteurs sont exaucés.

Selon le porte-parole du président russe Dmitri Peskov, si les organisateurs des lignes directes évoquent les demandes de toutes les années précédentes, on accumulerait un nombre impressionnant d'exemples concrets de petits miracles suite à la conversation avec le président: comme par magie, en quelques semaines seulement, l'eau, le gaz et le chauffage ont été installés dans différents villages et nombreuses sont les maisons qui ont été réparées. Sputnik vous propose la liste de ces vœux les plus touchants.

